Росприродназдзор нашел отходы фермы у реки в Башкирии по следам жалоб на мертвую рыбу

В ходе выезда природоохранные прокуроры вместе с общественниками обследовали также реку Сокат, впадающую в реку Узень, где и была найдена мертвая рыба. Там вблизи от молочной фермы «Урожай» они и зафиксировали оставленные у реки отходы животноводства и отобрали пробы для того, чтобы определить класс их опасности. После того как пробы исследуют выявленным фактам будет дана правовая оценка, а указанную молочную ферму проверит уже Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура.