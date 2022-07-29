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Росприродназдзор нашел отходы фермы у реки в Башкирии по следам жалоб на мертвую рыбу

29 июля 06:00
Фото: 1MI
Инспекторы Росприроднадзора и общественники исследовали территорию близ молочной фермы «Урожай», сообщили в ведомстве 29 июля.

Житель Кармаскалинского района в реке Узень близ села Александровка обнаружил большое количество мертвой рыбы. Информацию о пугающей находке он передал в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, специалисты которого вместе с инспекторами-общественниками отправились на указанное место чтобы отобрать пробы воды.

В ходе выезда природоохранные прокуроры вместе с общественниками обследовали также реку Сокат, впадающую в реку Узень, где и была найдена мертвая рыба. Там вблизи от молочной фермы «Урожай» они и зафиксировали оставленные у реки отходы животноводства и отобрали пробы для того, чтобы определить класс их опасности. После того как пробы исследуют выявленным фактам будет дана правовая оценка, а указанную молочную ферму проверит уже Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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