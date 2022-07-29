Известны личности погибших в ДТП на пешеходном переходе в Уфе мамы и сына

Башкирию накрыла череда страшных аварий с многочисленными жертвами. В понедельник 25 июля 6 человек погибли и 17 пострадали въехав в маршрутке Языково-Уфа под КамАЗ. И этим и остальными трагическими происшествиями, заинтересовались компетентные ведомства, в том числе и страшным ДТП в Бакалах, где нетрезвый водитель насмерть сбил четырех девушек, включая несовершеннолетнюю. Теперь правоохранителям предстоит организация масштабных проверок по всем фронтам, от водителей в состоянии алкогольного опьянения до водителей, которые не боясь последствий берут в руки телефон за рулем. А надзорное ведомство тем временем намеревается проверить автошколы Башкирии и компании, которые выдают лицензию на перевозку пассажиров.