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Депутаты Башкирии предложили проводить психологическую экспертизу водителей автобусов

29 июля 13:10
Фото: vk.com // Государственное Собрание - Курултай РБ
Проводить психологическую экспертизу водителей в Курултае предложили проводить перед допуском к перевозке пассажиров.

В Курултае Башкирии выступили предложили проводить психологическую экспертизу водителей автобусов перед допуском к перевозке пассажиров. По мнению спикера парламента, водитель автобуса должен быть психически здоров и устойчив, а также иметь хорошую скорость реакции.

— На водителей автобусов ложится колоссальная ответственность. Сами по себе наличие лицензии, карты маршрута и медосмотр перед выездом не гарантируют безопасности. Нам всем нужно проявлять бдительность. В одно время пассажиры автобусов массово жаловались на курение водителей. Сейчас таких обращений стало меньше, но обострилась другая проблема, — передает слова Константина Толкчаева пресс-служба парламента.

Так, по словам Толкачева, сейчас пассажиры жалуются на то, что водители автобусов отвлекаются на телефонные разговоры и переписки в мессенджерах. Спикер парламента считает, что компаниям-перевозчикам необходимо «чутко реагировать» на подобные сообщения пассажиров.

Отмечается, что ужесточать наказание для виновников смертельных ДТП «нецелесообразно», так как в данной сфере российское законодательство «относится к числу наиболее жестких в мире».

Напомним, что в начале текущей недели на трассе Башкирии водитель автобуса маршрута Языково-Уфа столкнулся с «КАМАЗ», в результате погибло 6 человек. После трагедии было возбуждено уголовное дело части 5 статьи 264 УК РФ, а 27-летний водителю автобуса суд избрал меру пресечения в виде взятия под стражу.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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