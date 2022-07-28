РЭО будет собирать данные с автоматических станций экомониторинга ещё в 7 регионах

Ранее, говорит Буцаев, к пилотному проекту присоединились шесть регионов. В их числе Красноярский край, Омская, Московская, Челябинская, Сахалинская и Липецкая области. Теперь за ними придут еще семь субъектов: ЯНАО, Якутия, Оренбургская, Рязанская, Томская, Калужская и Калининградская области.