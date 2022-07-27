Корпорация МСП открыла центр консультирования по вопросам участия в закупках

По его словам, бизнесменам также можно обращаться к специалистам центра по вопросам, связанным с подписанием офсетных договоров, предусматривающих встречные инвестиционные обязательства поставщиков. На необходимость запуска подобного механизма указывал в ходе ПМЭФ-2022 глава российского государства Владимир Путин. Всем желающим будет оказана необходимая помощь в том случае, если они обратятся с заявкой на программу «выращивания» для участия в закупках самых крупных заказчиков.