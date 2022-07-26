Стало известно когда запустят скоростной поезд «Восточный экспресс» из Уфы в Белорецк

Наряду с данными статистики Радий Хабиров рассказал о дальнейших планах по развитию системы пригородного транспорта в регионе. В частности речь идёт о запуске ещё одной «Ласточки», маршрут которой соединил бы между собой Уфу и Раевку, а также о скоростном поезде «Восточный экспресс» в направлении Белорецка. При этом руководитель республики добавил, что в будущем продолжится интеграцию пригородных поездов в транспортную систему Уфы.