Минеева прокомментировала изменения в КоАП РФ по снижению нагрузки на бизнес

Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса в России в марте текущего года получили право на ошибку. Поправки в КоАП РФ, снижающие административную нагрузку на предпринимателей, разработали Корпорация МСП, Минэкономразвития и представители бизнеса. Кроме этого, были установлены правила снижения штрафов для малых предприятий, которые являются юридическими лицами, а также закреплен принцип «одна проверка — одна санкция» и отменена двойная ответственность за нарушение, когда наказывали и должностное, и юридическое лицо.