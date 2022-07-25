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Уфимскую канатную дорогу на Трамплине продают за 33,6 миллиона рублей

25 июля 03:35
Фото: Управление гражданской защиты
Объявление о продаже канатной дороги по заниженной стоимости размещено на портале «Авито».

В Уфе «Центральное агентство залогового имущества» выставило на продажу канатную подвесную дорогу, которая расположена за отставкой «Трамплин». Так, согласно информации в объявлении на портале «Авито», приобрести объект можно за 33,6 миллиона рублей.

Примечательно, что, по словам автора объявления, оценочная себестоимость объекта значительно выше указанной, а состоянии канатной дороги было оценено, как удовлетворительное. В тексте объявления также подчёркивается, что обременения отсутствуют.

Напомним, что канатная дорога принадлежит МУЭТ, имущество которого распродают за 4,2 миллиарда рублей. Так, в списке на продажу числилась и канатная дорога, к слову, на торги она была выставлена по начальной цене в 37,3 миллиона рублей.

Отметим, в мае этого года на дороге произошла аварийна остановка. Тогда между небом и землей оказались 40 человек, 12 из которых дети. К счастью, никто из граждан не пострадал, все они были эвакуированы спасателями. Тем не менее, прокуратура Башкирии по данному факту начала проверку.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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