mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Только 8,1% жителей Башкирии могут купить квартиру, машину и отправиться в отпуск

25 июля 05:49
Фото: 1MI
Речь идёт о численности семей, которые относят к среднему классу.

В Башкирии численность среднего класса составляет 8,1%. Так, с данным показателем республика занимает 42 место среди регионов России. Соответсвующий рейтинг составило информагенство «РИА Новости».

К слову, первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля семей среднего класса составляет 46,6%.

Отмечается, что к семьям среднего класса относятся жители, которые могут позволить приобрести автомобиль, квартиру, которая соответсвует размётах семьи, а также отправиться на ежегодный качественный отдых. Кроме того, у семьи среднего класса после исполнениях финансовых обязательств должно оставаться не менее двух региональных прожиточные минимумов на одного человека.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48