«Мне даже сказать нечего»: Радий Хабиров прокомментировал ДТП с шестью погибшими

Руководитель республики сообщил, что никаких видимых причин для гибели шести человек не было. Водитель был опытным, а дорожные условия — идеальными.
«КАМАЗ», в который врезался пассажирский микроавтобус, по его данным двигался на низкой скорости, «прикрывая» дорожных работников, наносивших разметку.
«Время 11 часов, дождя нет, лето. Это не ночь, не ранее утро. Новый абсолютно автобус 2020 года. Водитель человек опытный, дорога абсолютно открытая, четырехполосная, две полосы в одну сторону, две в другую. Впереди идет „КАМАЗ“ на медленной скорости, который прикрывает работников, которые делают термопластик. Разметка идеальная, все видно. Подчеркиваю: ни дождя, ничего. И он берет и врезается туда и шесть человек хоронит сразу», — прокомментировал глава республики трагедию.
По данным Радия Хабирова, водитель находился в нормальном состоянии, однако окончательно это установит следствие. Он добавил, что ДТП необходимо проанализировать на заседании межведомственной комиссии. Глава Башкирии назвал произошедшее «трагическим совпадением обстоятельств».
«По-другому сказать не могу», — заключил он.