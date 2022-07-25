«Мне даже сказать нечего»: Радий Хабиров прокомментировал ДТП с шестью погибшими

«Время 11 часов, дождя нет, лето. Это не ночь, не ранее утро. Новый абсолютно автобус 2020 года. Водитель человек опытный, дорога абсолютно открытая, четырехполосная, две полосы в одну сторону, две в другую. Впереди идет „КАМАЗ“ на медленной скорости, который прикрывает работников, которые делают термопластик. Разметка идеальная, все видно. Подчеркиваю: ни дождя, ничего. И он берет и врезается туда и шесть человек хоронит сразу», — прокомментировал глава республики трагедию.