График движения «Поездов здоровья» по районам Башкирии на неделю с 25 по 31 июля

На этой неделе 10 сел и деревень Башкирии посетят медицинские работники на вооружении у которых есть все необходимое оборудование для проведения самых востребованных исследований. Известно и врачи каких специальностей осмотрят селян — это врач-терапевт, хирург, акушер-гинеколог, онколог и кардиолог. Также примут жителей районов такие узкие специалисты как офтальмолог, уролог, невролог, стоматолог, эндокринолог и другие.