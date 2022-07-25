График движения «Поездов здоровья» по районам Башкирии на неделю с 25 по 31 июля

На этой неделе 10 сел и деревень Башкирии посетят медицинские работники на вооружении у которых есть все необходимое оборудование для проведения самых востребованных исследований. Известно и врачи каких специальностей осмотрят селян — это врач-терапевт, хирург, акушер-гинеколог, онколог и кардиолог. Также примут жителей районов такие узкие специалисты как офтальмолог, уролог, невролог, стоматолог, эндокринолог и другие.
Кушнаренковский район. С 25 по 27 июля «поезд здоровья» будет работать в селе Шарипово, 28 и 29 июля медики будут работать в селе Старые Камышлы.
Также с 25 по 29 июля медики будут работать с населением в селе Дуван Дуванского района.
Три «точки» в городском округе Нефтекамска завершат Нефтекамский маршрут «Поездов здоровья», 25 и 26 июля медики будут работать в селе Ташкиново, 27 июля пациентов будут принимать в селе Крым-Сараево, а с 28 июля по 3 августа в городе Агидель.
В Бижбулякском районе Башкирии с 25 по 27 июля специалисты «Поездов здоровья» будут работать в селе Усак-Кичу, а 28 и 29 июля врачи посетят село Базлык.
В Куюргазинском районе с 25 по 27 июля медики будут работать в селе Абдулово, а 28 и 29 июля в деревня Куюргазы.
В Хайбулинском районе медики прибудут в село Акъяр, где будут работать с 25 по 27 июля.
Важно, что в отличии от большинства городских поликлиник «Поезда здоровья» работают без предварительной записи, а по принципу «живой очереди».