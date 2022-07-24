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Женщина и ребенок погибли при пожаре в Башкирии, еще два ребенка получили травмы

24 июля 04:39
Фото: ГУ МЧС по РБ
Инцидент произошел в деревне Байназарово в Бурзянском районе республики, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о пожаре поступило в 06:50 в воскресенье. Горел частный дом и надворные постройки. На место происшествия направили пожарных и другие экстренные службы. На предоставленной ведомством фотографии видно, что огонь помогали тушить местные жители, передавая ведра с водой по цепочке.

Местные жители помогали тушить огонь
Фото: ГУ МЧС по РБ

«К сожалению, в ходе тушения обнаружены погибшие женщина, 1985 года рождения и ребёнок, 2012 года рождения. Двое детей травмированы, госпитализированы в ЦРБ Бурзянского района», — говорится в сообщении.

Однако информация о пострадавших сейчас уточняется.

В тушении огня задействовали восемь человек и три единицы техники. Локализовать пожар удалось спустя час, пламя сбили в 08:05.Причины происшествия выясняются, на месте работают следователи, эксперты испытательной лаборатории и дознаватели МЧС.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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