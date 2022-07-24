Вернет ли российская космонавтика былое величие?

По мнению экспертов, Россия будет работать в направлении прикладной космонавтики, а перспективные разработки, пилотируемая и научная космонавтика будут урезаны. При этом перевод на военные рельсы может вдохнуть в космонавтику новую жизнь — в конце концов именно с обороной были связаны ее ключевые успехи. Так или иначе прогнозировать достижения Роскосмоса за счёт армии пока проблематично.