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Росстат оценил продолжительность жизни в Башкирии

24 июля 09:09
Фото: 1MI
Для граждан республики, родившихся в 2021 году, она составит 69,5 лет, сообщается в исследовании.

Для граждан республики, родившихся в 2021 году, она составит 69,5 лет, сообщается в исследовании.

Эта цифра соответствует средней по Приволжскому федеральному округу. Такая же продолжительность жизни ожидается у граждан Марий Эл. Наименьший показатель установлен для Оренбуржья (68,2 года). Дольше всего, по оценкам Росстата, должны прожить граждане Татарстана — 71,3 года.

В целом по стране самый высокий показатель определен для Ингушетии (80,5 лет). А самый низкий — 66,1 года — для Еврейской автономной области.

Данные приводятся без учета результатов прошедшей осенью 2021 года переписи населения.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году при условии, что уровень смертности на протяжении всей его жизни и для всех поколений останется таким же.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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