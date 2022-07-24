Представители IT-отрасли просят Мишустина отменить поправки в закон «О рекламе»

Петиция опубликована на портале change.org и призывает оказать содействие крупнейшим интернет-компаниям России. Поправки в законодательство практически лишают такие площадки, как «Авито» и «Юла», объявлений. В итоге аналогичные платформы перестанут работать.
Как передают newsnn.ru, согласно радикальным поправкам в закон «О рекламе» все объявления будут контролироваться единым государственным оператором. Такая система уничтожит бизнес «Авито» и других сервисов («Юла», HH.ru, ЦИАН и др.), а также парализует уникальные продукты, над которыми сейчас работают российские IT-специалисты.
Свою точку зрения о перспективах в связи с изменениями действующего рекламного законодательства озвучили в «Авито». Представители платформы подчеркнули, что надобность подобных нововведений им непонятна, свое мнение они выразили в ряде тезисов.
Внесение в поправки закона ресурсов с бесплатными объявлениями ошибочно. Наружная реклама и классифайды — разные бизнесы. Площадки с объявлениями пользователей в отличие от наружной рекламы — это разноплановый онлайн-продукт, это социальная коммерция с вшитой транзакционной моделью и доставкой.
Изменения в законе будут мотивировать людей использовать другие сервисы и платформы, которые в настоящее время работают в серой зоне. Помимо этого, единый госоператор сделает невозможным развитие рекламной сферы в стране, блокируя работу отечественных сервисов и продуктов.
От принятия данных поправок также пострадают миллионы простых людей, привыкших каждый день пользоваться сайтами объявлений, искать там работу, покупать и продавать товары.
В конце концов, такой закон станет причиной массового оттока IT-специалистов из страны. Данные сервисы ‑ это национальное достояние, которое можно утратить из-за поправок в закон.
В «Авито» заявили, что важно как можно быстрее задействовать всех участников рынка, работающих в данном направлении, и обсудить возможные риски. Главное — не позволить разрушить рекламную отрасль и удержать ИТ-специалистов в России. Сегодня таких последствий можно избежать исключением из законопроекта классифайдов.