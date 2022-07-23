За половину 2022 году Следком Башкирии возбудил почти 2 тысячи уголовных дел

По словам руководителя следственного управления Дениса Чернятьева, за шесть месяцев 2022 года возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел, в производстве находилось около 3 тыс. дел, расследованием окончено 1310 дел.
Раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований и насильственных действий сексуального характера в прошедшем полугодии составила 100% — это выше, чем в среднем по ПФО и стране.
Приоритетным направлением работы остается расследование и предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних. Следователи возбудили 253 уголовных дела о преступлениях данной категории, в суд направлено — 128.
Возбуждено 683 дела, связанных с коррупцией, — это на 52,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, в этот период уголовному преследованию подвергнуто 21 лицо с особым правовым статусом — (главы и депутаты муниципальных образований и члены избирательных комиссий).
Также возбуждено 32 уголовных дела по фактам невыплаты зарплат: в производстве находилось 62 дела, окончено — 33, что вдвое больше, чем в первом полугодии прошлого года. Ущерб по этим делам составил 36 млн руб. — благодаря принятым мерам, ущерб возмещен на сумму 28 млн руб. Возбуждено 23 дела по налоговым преступлениям, в производстве находилось 47 дел, 26 — завершены расследованием. В ходе следствия и проверок в бюджет государства возвращено 31 млн руб.