За половину 2022 году Следком Башкирии возбудил почти 2 тысячи уголовных дел

Также возбуждено 32 уголовных дела по фактам невыплаты зарплат: в производстве находилось 62 дела, окончено — 33, что вдвое больше, чем в первом полугодии прошлого года. Ущерб по этим делам составил 36 млн руб. — благодаря принятым мерам, ущерб возмещен на сумму 28 млн руб. Возбуждено 23 дела по налоговым преступлениям, в производстве находилось 47 дел, 26 — завершены расследованием. В ходе следствия и проверок в бюджет государства возвращено 31 млн руб.