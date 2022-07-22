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В Уфе простились с погибшим на Украине 21-летним Андреем Тумановым

22 июля 05:29
Фото: vk.com // Рустем Рахматуллин
Службу по контракту погибший проходил в мотострелковом батальоне Военно-Морского флота.

В Уфе состоялась церемония прощания с 21-летнем Андреем Тумановым. Молодой парень погиб в ходе военной спецоперации на Украине.

Известно, что Туманов родился в городе Кумертау, однако в возрасте 6 лет переехал в Уфу, где в дальнейшем обучался в школе № 117 и в физико-математическом лицее № 93.

Как уточняет глава Советского района Уфы на своей странице в социальных сетях, погибший проходил военную службу по контракту в должности номера расчета гранатометного отделения мотострелкового батальона Военно-Морского Флота РФ.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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