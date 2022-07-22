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В Уфе на реконструкцию рынка Гагаринский в Сипайлово направят 700 миллионов рублей

22 июля 09:58
Фото: Николай Русанов / 1MI
О масштабных планах реконструкции популярного рынка в ходе сообщает пресс-служба уфимской администрации

Гагаринский рынок в уфимском микрорайоне Сипайлово планируют реконструировать за 700 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.

Проект реконструкции был презентован сегодня в ходе инвестиционного часа с сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым. Как отметил Евгений Глущенко, директор «Уральской строительной компании», эксплуатирующей торговый комплекс на данный момент, в данному случае реконструкция подразумевает под собой возведение новых торговых площадей на территории объекта.

Евгений Глущенко также добавил, что новые торговые площади будут отвечать запросам разных категорий граждан, а их внешний вид будет соответствовать архитектуре города. В администрации, в свою очередь, проект встретили с одобрением — сити-менеджер Ратмир Мавлиев поручил оказать инвестору содействие во всех вопросах его реализации.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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