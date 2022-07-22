В Уфе автомобиль въехал на крыльцо полицейского участка

UPD: на другом видео, присланном пользователями, видно, как автомобиль сначала аккуратно едет задним ходом, чтобы припарковаться между двумя машинами. Потом женщина-водитель останавливается и открывает свою дверь, оценивая расстояние. Спустя мгновение машина резко сдает назад, водитель при этом выпадает из открытой двери на асфальт. В комментарии к видео сообщается, что женщине стало плохо, очевидцы отнесли ее до скамейки и вызвали «скорую помощь».