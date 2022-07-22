ИРИ: В «20 главных событий России за 20 лет» вошли социальные драйверы

Более того, сегодня в России успешно применяются и другие меры социальной поддержки семей, связанные с приобретением жилья. Основная мера — материнский капитал. Сертификат предполагает внесение первоначального взноса или погашение ипотеки, а также на образование детей либо на формирование пенсионных накоплений. Впервые материнский капитал был выдан в 2007 году. В настоящее время его получили более 12 миллионов россиян, из них 80% семей реализовали сертификат на улучшение жилищных условий.