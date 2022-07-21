РЭО объявил об открытии площадки «Экологично = экономично» для отрасли обращения с ТК

«Мы, в свою очередь, всегда поддержим те бизнесы, которые используют вторсырье», - пообещал Буцаев. В связи с этим он привел свежее постановление о зеленых закупках. Согласно ему, в приоритете окажутся компании, использующие вторресурсы в производстве своей продукции. И безусловно, в качестве серьезного экономического стимула, направленного на использование вторсырья, выступает РОП. Нужна такая экономическая поддержка, как экосбор. Благодаря ему стоимость вторичного сырья должна быть конкурентной со стоимостью оригинального. Поэтому в РЭО выступают за РОП, когда переработчики получают компенсацию стоимости утилизации.