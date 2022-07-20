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В Башкирии закон о штрафах за ложный вывоз мусора вступил в силу

20 июля 06:42
Фото: Вадим Квасюк / 1MI
О введении административной ответственности за внесение ложной или неполной информации по вывозу мусора с контейнерных площадок сообщает пресс-служба Курултая республики

На территории республики начинает действовать закон о штрафах за предоставление недостоверной либо неполной информации о вывозе мусора. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

Как сообщает председатель Госсобрания республики Константина Толкачёва, при перевозке мусора водители обязаны делать фотографии контейнерных площадок до и после вывоза отходов. Далее водителям надлежит разместить снимки на портале ГИС «ТКО-Башкортостан».

Однако часто водители пренебрегают данным требованием и размещают одни и те же снимки территорий, что, по мнению Толкачёва, является подлогом, за которым может скрываться неисполнение обязательств по вывозу мусора.

Отмечается также, что штрафные санкции могут коснуться как юридических, так и должностных лиц. Так, размер штрафов составит:

— от 500 до 1 тыс. рублей для должностных лиц (при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей);

— от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для юридических лиц (при повторном нарушении — до 30 тыс. рублей).

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