«Рожать детей и консультировать»: зачем едут в Донбасс депутаты Госдумы от Башкирии

«Мы уже были в поездке на Донбасс. И в очередной раз буквально на днях фракция посетила ЛНР, ну и, конечно, в дальнейшем собирается посещать и ЛНР и ДНР. Надеемся, и другие части освобожденной Украины мы в ближайшем будущем посетим. Надо четко понимать, что у депутата отпуска не-бы-ва-ет, депутат всегда работает и на телефоне и на прямую, постоянно контактирует с гражданами, изучает документы, новости и, конечно, работает на земле. Необходимо отметить, что я и до этого бывал там на инаугурации Пушилина, когда мы с группой депутатов от ЛДПР посещали Донбасс», — прокомментировал депутат от ЛДПР Иван Сухарев.