mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Путин уверен, что РФ опередит все планы технологического развития

20 июля 15:39
Фото: Kremlin.ru
Президент нашей страны высказал уверенность в установлении опережающей траектории развития нашей страны.

О своих идеях он рассказал на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, уверяя участников встречи в том, что наша страна справится со всеми трудностями.

Путин также поведал о том, насколько важным является развитие технологий, поскольку оно являет собой базу для осуществления стратегических планов и воплощения в жизнь нацпроектов, пишет Russian.rt.com.

Президент РФ прогнозирует стране технологический прорыв и обращается к членам правительства и региональным властям с просьбой уделять особое внимание вопросам теме развития современных технологий.

Помимо прочего, глава РФ дал поручение премьер-министру Мишустину. Он должен будет проконтролировать реализацию развития высоких технологий.

Члены Совета Федерации утвердили закон о стимуляции прогресса отечественных IT, в котором говорится о налоговой поддержке этой отрасли.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48