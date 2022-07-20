Путин уверен, что РФ опередит все планы технологического развития

О своих идеях он рассказал на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, уверяя участников встречи в том, что наша страна справится со всеми трудностями.
Путин также поведал о том, насколько важным является развитие технологий, поскольку оно являет собой базу для осуществления стратегических планов и воплощения в жизнь нацпроектов, пишет Russian.rt.com.
Президент РФ прогнозирует стране технологический прорыв и обращается к членам правительства и региональным властям с просьбой уделять особое внимание вопросам теме развития современных технологий.
Помимо прочего, глава РФ дал поручение премьер-министру Мишустину. Он должен будет проконтролировать реализацию развития высоких технологий.
Члены Совета Федерации утвердили закон о стимуляции прогресса отечественных IT, в котором говорится о налоговой поддержке этой отрасли.