Лидер движения «Ветераны России» из Башкирии просит Роскомнадзор не включать «Дождь»*

Резяпов также выступил против «Эха Москвы», которое как и телеканал «Дождь» заблокировано в России. Также по мнению Резяпова самые жесткие меры необходимо принять не только в адрес вышеупомянутых, но и в адрес «Новой газеты». Все потому, что «их действия по пропаганде идеологии под видом риторики [против спецоперации] фактически являются подрывной и предательской акцией по отношению к России и ее многонациональному народу».