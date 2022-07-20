Хабиров проинспектировал строящийся на пожертвования хоспис и поблагодарил причастных

Сегодня глава Башкирии посетил строящийся в Уфе хоспис. Строительство данного объекта, который ждет множество неизлечимо и тяжелобольных взрослых и детей ведется в том числе и на пожертвования, которые на строительство фонда делают как обычные люди так и представители бизнес-сообщества. В своем посте Радий Хабиров поблагодарил всех благотворителей, посильно жертвующих деньги на строительство столь нужного республике объекта.