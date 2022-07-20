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Хабиров проинспектировал строящийся на пожертвования хоспис и поблагодарил причастных

20 июля 16:43
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова
О том как для Уфы и Башкирии важен хоспис глава Башкирии рассказал в своих соцсетях 20 июля.

Сегодня глава Башкирии посетил строящийся в Уфе хоспис. Строительство данного объекта, который ждет множество неизлечимо и тяжелобольных взрослых и детей ведется в том числе и на пожертвования, которые на строительство фонда делают как обычные люди так и представители бизнес-сообщества. В своем посте Радий Хабиров поблагодарил всех благотворителей, посильно жертвующих деньги на строительство столь нужного республике объекта.

Вновь и вновь говорю спасибо всем, кто помогает нам в этом.Радий Хабиров

В августе прошлого года Радий Хабиров у себя в соцсетях писал о намерении сделать на входе гранитную облицовку, где будет увековечена фамилия каждого человека, который существенно оказывал помощь. В марте этого же года Хабиров заявил, что перечисляет на строительство хосписа часть своей зарплаты.

На строительство хосписа жертвуют не только обычные граждане и бизнесмены, средства на строительство собирают в том числе и на благотворительных концертах, а директор хосписа Радмила Сурначева в преддверии своего дня рождения просила у желающих поздравить ее презентовать ей не букеты цветов и прочие подарки, а кирпичи.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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