Что будет с российской космонавтикой после ухода Рогозина с поста главы Роскосмоса

С приходом в Роскосмос Юрия Борисова многие заговорили о том, что компания возьмет курс на милитаризацию. С начала 2022 года Роскосмос совершил 9 космических пусков, и только 3 из них были заказаны самим Роскосмосом. Один раз отправили на МКС пилотируемый «Союз» и два раза — грузовик «Прогресс». 5 заказов пришли непосредственно от Минобороны и один от ВКС России. Коммерческих пусков не было ни одного также, как и отправки научных спутников. На 2022 год запланированы еще 6 пусков по заказу Минобороны и ВКС, 8 пусков по заказу самого Роскосмоса и ИКИ РАН, и только 4 коммерческих пуска (2 по заказу Южной Кореи, 1 по заказу Японии и 1 от Анголы).