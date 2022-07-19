Татьяна Минеева: Инвесторов и арендаторов нужно поддерживать

Самые масштабные недвижимые объекты, что были приобретены в течение полугода, располагаются на Большой Серпуховской улице. Общая площадь их ‐ более 2000 кв. м. На улице Автозаводской приобретен объект площадью порядка 1,7 тысячи кв. м, а на проспекте Маршала Жукова выкуплено примерно 1,3 тысячи кв. м. В настоящее время оформляются еще 14 договоров купли-продажи.