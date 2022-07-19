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Татьяна Минеева: Инвесторов и арендаторов нужно поддерживать

19 июля 19:41
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За первые 6 месяцев 2022 года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву приобрели свыше 170 помещений, что арендуются у муниципалитета. О важности данного шага рассказала московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

По ее мнению, поддержка в нужный момент арендаторов и инвесторов, вкладывающих средства в городскую недвижимость, дает результаты. Бизнес-сообщество выразило готовность помогать проектам и развивать их.

По сведениям заместителя московского мэра Владимира Ефимова, общая площадь зданий, отданных в аренду, более 35 тысяч кв. м, пишет vostokmedia.com.

За полгода бизнесмены малого и среднего звена приобрели у Москвы без торгов, согласно преимущественному праву, 177 объектов недвижимости. Общая площадь достигла порядка 35 тысяч кв. м, а затраченные средства 3,7 млрд рублей. Большая часть договоров, в количестве 30, была подписана с бизнесменами Центрального округа. В юго-западной и северной части города заключено 25 и 22 договора.

По информации министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, МСП покупает арендуемую у муниципалитета недвижимость по стоимости рынка. Для оценки приглашаются независимые эксперты. Бизнесу предоставляется возможность покупать такие объекты с рассрочкой на 7 лет.

Самые масштабные недвижимые объекты, что были приобретены в течение полугода, располагаются на Большой Серпуховской улице. Общая площадь их более 2000 кв. м. На улице Автозаводской приобретен объект площадью порядка 1,7 тысячи кв. м, а на проспекте Маршала Жукова выкуплено примерно 1,3 тысячи кв. м. В настоящее время оформляются еще 14 договоров купли-продажи.

Для покупки объекта недвижимости представителям МСП нужно направить обращение в Департамент городского имущества для получения госуслуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». С этого года данная услуга предоставляется только в онлайн-формате на портале mos.ru. Договоры о купле-продаже оформляются также в цифровом виде.

Татьяна Минеева является вице-президентом Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Как руководитель Исполкома она восстановила московское отделение организации и обеспечила объединенную работу свыше 300 предпринимателей московского среднего несырьевого бизнеса. Помимо этого, Минеева автор книги «Как дружить с государством». Свыше 5 лет она руководит общественным проектом с таким же названием, как и книги.

Минеева также выступает председателем Общественного совета при департаменте образования российской столицы, является членом общественно-делового совета по нацпроекту «Образование», учредителем благотворительного фонда «Нужны друг другу», членом Общественной палаты МО. С 2019 года занимает должность бизнес-омбудсмена Москвы.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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