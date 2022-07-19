Реальная зарплата работников крупных и средних предприятий в Уфе уменьшилась на 2%

По уровню среднемесячной зарплаты Уфа находится на шестом месте среди городов-миллионников. Больше всего платят сотрудникам с Екатеринбурге – в cреднем 66 766 рублей. Второй по этому показателю – Красноярск (66 413 рублей). По величине среднемесячной зарплаты Уфу также опережают Новосибирск (60 591 рубль), Казань (59 415 рублей) и Нижний Новгород (59 371 рубль).