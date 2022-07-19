Присоединение Крыма внесли в список "20 главных событий России за 20 лет"

По сообщению издания newsnn.ru, в рамках реализации проекта специалисты проводят опрос среди целевых групп, в которые входят проживающие в разных регионах России граждане в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет, с целью определить, какие эпизоды в современной истории страны оказали самое большое влияние на молодое поколение.
Одно из главных исторических событий в истории Российской Федерации произошло в 2014 году - в состав государства вернули Севастополь и Крым. Это произошло в результате проведенного на полуострове референдума, по итогам которого свыше девяноста шести процентов жителей Крыма и более девяноста пяти процентов севастопольцев высказались за воссоединение с Российской Федерацией. В общей сложности решение поддержали около полутора миллионов человек.
Данное событие повлекло за собой целый ряд последствий стратегического характера. Так, вместе с Крымом РФ получила возможность военного контроля над всем Черноморским регионом, поскольку полуостров расположен почти в центре бассейна. География Крыма требует размещения на его территории радиолокационных систем, контролирующих внушительную часть Европы.
Вооруженные силы Российской Федерации получили полный контроль над базой Черноморского флота в Севастополе, а также другими военными объектами на полуострове. Кроме того, дефицит портовых мощностей был заполнен морскими глубоководными портами Крыма в Керчи, Феодосии и Севастополе.
Также вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации повлек юридические последствия и освободил большой объем финансов. В том числе России больше не нужно было оплачивать аренду базы Черноморского флота в Севастополе - стоимость составляла около ста миллионов долларов в год, а еще несколько десятков миллионов тратили на поставку товаров для обеспечения базы.
Также были расторгнуты Харьковские соглашения, предполагающие внушительную скидку на газ в обмен на пролонгацию договора аренды военной базы в Севастополе. В перспективе нескольких лет отказ от этих обязательств дал порядка четырех - шести миллиардов долларов. Эти средства были в том числе направлены на интеграцию Крыма в экономику России и правовое пространство государства.