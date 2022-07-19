Присоединение Крыма внесли в список "20 главных событий России за 20 лет"

Одно из главных исторических событий в истории Российской Федерации произошло в 2014 году - в состав государства вернули Севастополь и Крым. Это произошло в результате проведенного на полуострове референдума, по итогам которого свыше девяноста шести процентов жителей Крыма и более девяноста пяти процентов севастопольцев высказались за воссоединение с Российской Федерацией. В общей сложности решение поддержали около полутора миллионов человек.