На озере Кандры-куль дирекция охраняемых территорий закрывала глаза на браконьерство

Напомним, на прошлой неделе после установившейся жары посетители особо охраняемых природных территорий Башкирии, а именно озер Кандры-куль и Аслы-куль стали массово жаловаться на абсолютно неухоженные территории природных парков, за вход на которые, между тем, с граждан взимается плата в размере 250 рублей с человека. Несмотря на то, что посетители ООПТ исправно вносят плату за вход, порядка, по их мнению, на озерах нет.