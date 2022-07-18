Владельца ритуальной компании похитили и изувечили, вымогая у него деньги в Башкирии

Ловкую, как им казалось, схему придумала банда вымогателей из Уфы, которые решили нажиться на работе одного из городских ритуальных салонов. Один из членов банды подкараулил “ритуальщика” у морга и против его воли вывез его на пустырь. На месте похитителя поджидали его сообщники, которые владельца салона не только избили, но и угрожали ему оружием.