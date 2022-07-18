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Владельца ритуальной компании похитили и изувечили, вымогая у него деньги в Башкирии

18 июля 08:56
Фото: пресс-служба СК по Башкирии
Банда вымогателей хотела получать процент с каждого захоронения салона, но вместо этого получила немалые сроки, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии 18 июля.

Ловкую, как им казалось, схему придумала банда вымогателей из Уфы, которые решили нажиться на работе одного из городских ритуальных салонов. Один из членов банды подкараулил “ритуальщика” у морга и против его воли вывез его на пустырь. На месте похитителя поджидали его сообщники, которые владельца салона не только избили, но и угрожали ему оружием.

Требования вымогателей заключались в выплате им “дани” в размере 1000 рублей с каждого осуществленного фирмой захоронения, что в месяц составляло около 100 тысяч рублей.

Примечательно, что в попытках “заключить договоренность” с ритуальщиком вымогатели нанесли ему тяжкий вред здоровью, мужчина на три недели попал на больничную койку.

Калининский райсуд Уфы рассмотрел данные дела по статьям УК «похищение человека», «незаконное лишение свободы» и «вымогательство группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью» и несмотря на то, что члены банды своей вины не признали, суд признал их виновными и в зависимости от степени участия в совершенных злодеяниях приговорил к заключению в колонии строгого режима сроком от 9 до 10,5 лет.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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