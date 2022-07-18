Владельца ритуальной компании похитили и изувечили, вымогая у него деньги в Башкирии

Ловкую, как им казалось, схему придумала банда вымогателей из Уфы, которые решили нажиться на работе одного из городских ритуальных салонов. Один из членов банды подкараулил “ритуальщика” у морга и против его воли вывез его на пустырь. На месте похитителя поджидали его сообщники, которые владельца салона не только избили, но и угрожали ему оружием.
Требования вымогателей заключались в выплате им “дани” в размере 1000 рублей с каждого осуществленного фирмой захоронения, что в месяц составляло около 100 тысяч рублей.
Примечательно, что в попытках “заключить договоренность” с ритуальщиком вымогатели нанесли ему тяжкий вред здоровью, мужчина на три недели попал на больничную койку.
Калининский райсуд Уфы рассмотрел данные дела по статьям УК «похищение человека», «незаконное лишение свободы» и «вымогательство группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью» и несмотря на то, что члены банды своей вины не признали, суд признал их виновными и в зависимости от степени участия в совершенных злодеяниях приговорил к заключению в колонии строгого режима сроком от 9 до 10,5 лет.