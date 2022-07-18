В Стерлитамаке волонтеры с трудом забрали щенка у грузчика, отрезавшего животному уши

Так, пообщавшись с рабочими рынка волонтеры узнали, что это не первое издевательство над щенками со стороны этого мужчины. По словам собеседников волонтеров это не самый зверский поступок человека, которого подозревают в зверствах – «До этого было и по хуже, и ноги отрубал» – рассказали волонтерам работники рынка. По словам же волонтера, которая и забрала искалеченное животное с рынка, мужчина “нагло говорил, что это его собака и он делает с ней что хочет”.