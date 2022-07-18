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Психиатр объяснил, как Мандела выдержал 27 лет в тюрьме

18 июля 13:40
Фото: pxhere.com
Психиатр Александр Федорович в канун Международного дня Нельсона Манделы сообщил, как глава Южно-Африканской Республики выдержал 27 лет в тюрьме.

По словам Федоровича, Мандела обладает особой генетической предрасположенностью и имеет определенные черты характера. Об этом пишет NEWS.ru.

Психиатр подчеркнул, что каждый человек — носитель набора особенных характерологических черт. У каждого свой темперамент и так далее. То, что сделает один, не сможет сделать другой. Мандела оказался тем, у кого был набор психологических качеств, которые дали возможность пережить заключение. Это позволило ему вынести все тяготы и лишения.

Недавно внучка экс-президента Южно-Африканской Республики Ндилека Мандела попросила президента Украины Владимира Зеленского соблюдать принципы человечности, ради достижения мирного урегулирования в стране. Множество темнокожих студентов лишили всяких прав. Их заперли на Украине. В ходе боевых действий выяснилось, что к «цветным» беженцам на Украине относятся не так, как к европейцам.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
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