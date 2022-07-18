Любителям импортной «запрещенки» рассказали, где ее искать

Зарубежные деликатесы перестали ввозить в Россию еще в 2014 году, в эпоху первой волны санкций. Тогда ценители хамона и пармезана просто стали привозить их из заграничных поездок, и так продолжалось все последние восемь лет.
Однако теперь гастрономические туры стали слишком дорогими. Отечественные предприниматели, видя устойчивый спрос, уже давно организовали производство вожделенных продуктов на родине — но россияне в это не верят, сообщают «Новые известия».
По данным сервиса Rate& Goods, 22,7% пользователей считают, что достойного хамона в России просто нет, а 70,3% даже не в курсе, что он здесь производится. Такое же общественное мнение сложилось в отношении российских аналогов сыров: пармезана, камамбера и бри. Только 13% опрошенных согласны покупать и пробовать отечественные аналоги, 39% не будут этого делать ни при каких условиях.
Между тем деликатесы высокого качества в стране производятся, считают эксперты. Об этом свидетельствуют награды: например, молодой российский сыр тульского производителя Алексея Андреева на конкурсе Fromonval-2019 во Франции завоевал золотую и бронзовую медали. Двумя годам позже на Mondial du Fromage-2021 лучшим признали «Грюйер Патрис Норман» ярославской сыроварни «Филимоново Раздолье». А аналог хамона из Магнитогорска можно было распробовать на конкурсе «Вкусы России». Да, пока такие продукты производятся локально в регионах, их не встретишь в масс-маркет. Но все же это гораздо ближе и дешевле, чем Франция или Испания.
По мнению руководителя отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарьи Акимовой, российские производители выпускают хамон (в данном случае правильнее именовать его вяленым окороком) вполне хорошего качества.
— У нас уже зарегистрировано несколько торговых марок, продукция которых может по праву считаться хамоном. Некоторые из этих торговых марок даже признаны испанцами, то есть они прошли сертификацию.
Изысканные продукт делают в Ленинградской области (компания «Атрия Россия»), в Сибири (торговая марка «Коптилкин»), в Кургане («Велес») и Ростове («Тавр»). Еще ряд производств локализованы в Подмосковье.
Товаром массового потребления такой продукт вряд ли когда-либо станет из-за недоступности подходящих пород свиней, сложностей с их откормом и последующих технологических процессов, отмечает Дарья Акимова:
— Традиционно в Россию завозят три породы свиней: это йоркшир или крупная белая, ландрас и дюрок. А лучший хамон производится из свинины мясной породы иберика. Но смысл даже не в том, какой породы свинью берут. Традиционно эти свиньи оказываются в особенных климатических условиях, плюс их откармливают особым образом. Лучший хамон откармливают желудями или сочетанием желудей с фуражом ресебо (Recebo).
Чтобы сделать итальянский прошутто, например, животным дают фрукты и кукурузу, иногда — сыворотку, которая остается от производства пармезана. Организовать такое меню для свинок в России будет достаточно сложно.
Антон Матвеев из Торжка, который производит колбасы, добавляет, что технология производства хамона предусматривает годовой цикл. А для изготовления деликатеса не обойтись без особой климатической камеры, ведь окорок может сушиться от полугода до трех лет. А затем ему еще предстоит вялиться от 9 месяцев до года. Далее — начинается период созревания.
Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин указывает на существенные затраты на технологию, которые для малых и средних фермеров непосильны:
— Возможности-то у нас большие, в том числе по выращиванию, но с мясом сейчас неразбериха — поставки подорожали, многие цеха закрываются, стоят, не работают. Для производства хамона нужны такие площади, что аренда не окупится из-за особенностей технологии производства. У нас сняли с импорта таможенные пошлины, и получается, что наша свинина, говядина и баранина идут как бы «в ноль». Если за такое производство возьмется «Мираторг» — тогда это может окупиться. А один фермер не потянет такое. У нас все обложено налогами, а импорт — нет.
Отдельные фермы такое производство просто не потянут. Гигантские агрохолдинги — могли бы, но предпочитают не заниматься этим. Крупные игроки заинтересованы в максимально быстрой прибыли, а хамон такую не гарантирует, отмечает Борис Рябинкин:
— Колбасные заводы не пойдут на изготовление хамона, разве что только по какой-нибудь упрощенной схеме. Сейчас современные производители хотят деньги почти сразу, потому что нестабильность никому не нужна. Даже по сырокопченой колбасе — и то сократились заказы за счет того, что там жидкий дым добавляют, они ее не сушат как положено все равно. Потому что сырокопченая колбаса почти 2 месяца должна выдерживаться по советским ГОСТАМ, а что касается хамона, то там дольше. Ну есть, конечно, упрощенная технология для окорока — 3 недели засола, но все равно 3 месяца минимально надо его под прессом сушить.
Вероятность того, что российский сыровяленный окорок станет близок к оригинальному хамону или прошутто и при этом будет доступен по цене, стремятся к нулю. Если же нечто похожее на хамон и появится в магазинах, но это будет всего лишь имитация, сделанная по ускоренной технологии. Открыть новые производства сложно еще и из-за дефицита импортного оборудования. Борис Рябинкин обращает внимание, что существует угроза остаться без промышленного холодильного оборудования:
— Теперь скоро еще и компрессоров не будет. Вот сломается компрессор и что делать? У нас нет своих компрессоров для любого холодильного оборудования — для кондиционеров, холодильников. А представляете, вы закупаете партию мяса за огромные деньги и у вас холодильник ломается, и все, и червяки поползли.
В плане производства сырок в России на рынке представлено достаточное число производителей с хорошей репутацией. Они вполне способные соперничать с европейскими сыроделами, считает генеральный директор «Союзмолоко» Артём Белов:
— В России есть очень хорошие сыры, причем и фермерские, и промышленные, которые получали награды на ведущих международных сырных конкурсах. Поэтому, наверное, можно говорить, что качество и уровень производства сыров в РФ очень конкурентоспособный. Если 10-15 лет назад мы вряд ли могли бы чем-то здесь похвастаться, то сейчас выросла выросла целая индустрия и фермерских, и достаточно специфических сыров, которые производятся в промышленных масштабах. Это и сыры с белой плесенью, и с голубой плесенью, и твердые сыры.
Дарья Акимова соглашается, что такая продукция выпускается во многих регионах, так что путешествовать в поисках сыров не придется. Она перечисляет субъекты, где отлично развиты переработка молока: Москва и Московская область, Краснодарский край, Алтайский край, Республика Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Удмуртская республика, Воронежская область, Белгородская область, Приволжье.
Опять-таки в массовой продаже по-настоящему деликатесных продуктов нет. Но изысканный твёрдый сыр вполне можно обнаружить в небольших авторских сыроварнях. Артём Белов указывает, что производство твёрдого сыра требует соблюдения технологических процессов и времени:
— Если мы посмотрим на итальянскую группы сыров, на паста филата, на мягкие сыры, то в России производится практически вся итальянская группа — буррата, страчателла, моцарелла. Но это относительно простые с точки зрения технологии производства продукты, они не требуют длительной выдержки, и поэтому накопить опыт и начать производить эти сыры несколько проще. Что касается твердых и полутвердых сыров, ситуация сложнее, потому что требуется гораздо больше времени, чтобы научиться их делать. Потому что твердые сыры имеют срок выдержки 6, 8, 12 месяцев и даже больше, а так как опыт приходит со временем, то времени, за которое вы научитесь делать подобные сыры, гораздо больше. Хотя и здесь есть определенные неплохие результаты и продукты. Например, отличные твердые сыры делает Тульский молочный комбинат, и целый ряд других производителей.
Есть и другие проблемы. В Италии коровам, молоко которых используют для изготовления «пармезана», нельзя давать силос, мясо-костную муку и ферментированные корма. Животные едят только местные травы. В России же выпускать такой сыр законодательно запрещено.
Чтобы сделать оригинальный пармезан, нужны дорогие медные котлы. В России есть СанПиН 2.3.3.560-96, который устанавливает допустимые уровни меди в продуктах. То есть нужно будет очень аккуратно работать с посудой. В этом еще одна сложность производства. Большинство производителей просто не станет с этим связываться. Производить сыр, как в Италии — из непастеризованного молока — в России нельзя. Здесь эта технология, утверждает Артём Белов, вне закона.
— Что касается конкретно пармезана, то сейчас в России его нельзя делать, потому что такой сыр делается из непастеризованного молока, из молока, которое не прошло переработку. А в России это запрещено.
Отказаться от этого требования — значит создать риск выпуска опасного для здоровья продукта, уверена заместитель Председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова.
— В России сейчас запрещено производство сыра из непастеризованного молока. Но поскольку в техническом регламенте Таможенного союза допустим высокий уровень содержания в сыром молоке соматических клеток (7,5⋅105 в 1 см³), я уверена, что такое ограничение необходимо оставить.
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий Олег Сирота считает, что опасность преувеличена: купить действительно вредную для здоровья продукцию не так-то просто. Даже если она не будет «пармезаном», отравиться не получится:
— Конечно, производитель должен быть уверен в качестве молока, которое использует в переработке. Иначе он не выйдет со своим продуктом на рынок. Перед выпуском в обращение молоко обязательно проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. В стране работает множество лабораторий по оценке качества молока. Участники рынка также имеют возможность в любой момент дополнительно проверить качество молока.
Так ли важны признанные в мире названия деликатесов? Не лучше ли выбирать российские сорта, но без попыток копирования и без обмана? Правда, местный качественный сыр вряд ли будет дешевле импортных аналогов, уверена Марина Петрова:
— На данный момент в России нет ярко выраженного дефицита молока, но в части сыропригодного молока основной сложностью является высокая цена, которая превышает 50 руб. за 1 литр. Безусловно, существует ряд причин высокой себестоимости сырого молока: начиная с прошлого года сельхозтоваропроизводители столкнулись с ростом цен на удобрения, ГСМ и средства защиты растений (СЗР), а в текущем году ситуация осложнена беспрецедентными санкциями, которые коснулись поставок сельхозтехники, комплектующих, семян и т. д.
Государство пока не субсидирует производство молочной продукции. А вот маркировки, которые вынуждены использовать производители, уже привели к дополнительным расходам.
— Введение маркировки никак не сказывается на выпуске качественных молочных продуктов. Маркировка — это всего лишь QR-код, который для предприятия стоит 50 копеек без НДС на каждую единицу продукции, а также требует дополнительных вложений в зарубежное оборудование и IT-технологий, которое в связи с санкциями будет крайне сложно поддерживать. Введение маркировки привело к удорожанию молочной продукции, необходимости дополнительных инвестиций переработчиков молока и фактически задвоенной функции системы «Меркурий». В текущей ситуации считаю, что необходимо ввести мораторий на маркировку, особенно в части обязательной подачи сведений о выбытии всей молочной продукции через кассу, аналогично табачной продукции, которую планируется ввести с 1 сентября 2022 года.
Достойные сыры появятся у отечественных производителей, только на это потребуется время. Дарья Акимова считает, что отрасль находится только в самом начале пути:
— Пармезан и другие твердые сорта сыров созревают дольше, чем мягкие сыры с плесенью. Поэтому первые пробы у производителей получилось взять только в прошлом-позапрошлом году. Нужно понимать, что между первой пробой и конечным результатом проходит достаточно длительный и трудозатратный процесс выстраивания технологи производства, чтобы в итоге на рынок поступил качественный продукт.
Олег Сирота прогнозирует время, когда российские сыровары завоюют местный рынок:
— Отечественные сыры полностью охватят внутренний рынок через 5–7 лет. У предпринимателей есть все возможности производить качественную продукцию на российском сырье и увеличивать объемы производства. Проблем в этом не вижу. Сейчас наши сыровары берут различные медали и мировые награды на конкурсах, а несколько лет назад все смеялись при словах «российский сыр». Малый сегмент уже окреп и смог развиться должным образом, но в России еще остается проблема производства сыров в промышленных масштабах, поскольку необходимо строить новые большие заводы.
Отечественные деликатесы пока еще скрываются от потребителя, их не так много. Но в ближайшем будущем ситуация изменится. В Европе производство именитых продуктов складывалось веками. Российские сыровары в самом начале этого пути, при этом они работают в сложных условиях, пытаясь устоявшиеся европейские традиции приложить к современным отечественным реалиям и не нарушить законодательство. Путь качественных сырок в супермаркеты займет годы, пока же придется искать деликатесы у небольших фермеров.