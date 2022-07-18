Любителям импортной «запрещенки» рассказали, где ее искать

— Если мы посмотрим на итальянскую группы сыров, на паста филата, на мягкие сыры, то в России производится практически вся итальянская группа — буррата, страчателла, моцарелла. Но это относительно простые с точки зрения технологии производства продукты, они не требуют длительной выдержки, и поэтому накопить опыт и начать производить эти сыры несколько проще. Что касается твердых и полутвердых сыров, ситуация сложнее, потому что требуется гораздо больше времени, чтобы научиться их делать. Потому что твердые сыры имеют срок выдержки 6, 8, 12 месяцев и даже больше, а так как опыт приходит со временем, то времени, за которое вы научитесь делать подобные сыры, гораздо больше. Хотя и здесь есть определенные неплохие результаты и продукты. Например, отличные твердые сыры делает Тульский молочный комбинат, и целый ряд других производителей.