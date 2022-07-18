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Хабиров прервал трансляцию совещания для обсуждения вопроса в закрытом режиме

18 июля 10:28
Фото: 1MI
Сегодня, 18 июля, трансляция оперативного совещания в ЦУРе была прекращена по просьбе главы региона.

Сегодня, 18 июля, трансляция еженедельного оперативного совещания в ЦУРе была прервана для обсуждения «одного вопроса» в закрытом режиме. Такое поручение отдал Радий Хабиров и попросил участников совещания остаться на своих рабочих местах.

— Один вопрос есть еще. Я его пока перенесу. На этом, будем считать, открытую часть мы завершим нашего сегодняшнего совещания. У меня в закрытой части есть один вопрос, который я хотел обсудить. Выключите, пожалуйста [трансляцию]. Всех прошу на своих рабочих местах быть, — поручил Радий Хабиров.

Так, тема обсуждения на закрытой части совещания осталась не озвучена.

Напомним, что на оперативном совещании глава Башкирии резко высказался о страшном ДТП в Бакалинском районе с четырьмя погибшими. В частности, он заявил, что «негодяй понесет наказание».

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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