Хабиров прервал трансляцию совещания для обсуждения вопроса в закрытом режиме

Сегодня, 18 июля, трансляция еженедельного оперативного совещания в ЦУРе была прервана для обсуждения «одного вопроса» в закрытом режиме. Такое поручение отдал Радий Хабиров и попросил участников совещания остаться на своих рабочих местах.
— Один вопрос есть еще. Я его пока перенесу. На этом, будем считать, открытую часть мы завершим нашего сегодняшнего совещания. У меня в закрытой части есть один вопрос, который я хотел обсудить. Выключите, пожалуйста [трансляцию]. Всех прошу на своих рабочих местах быть, — поручил Радий Хабиров.
Так, тема обсуждения на закрытой части совещания осталась не озвучена.
Напомним, что на оперативном совещании глава Башкирии резко высказался о страшном ДТП в Бакалинском районе с четырьмя погибшими. В частности, он заявил, что «негодяй понесет наказание».