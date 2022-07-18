Хабиров прервал трансляцию совещания для обсуждения вопроса в закрытом режиме

— Один вопрос есть еще. Я его пока перенесу. На этом, будем считать, открытую часть мы завершим нашего сегодняшнего совещания. У меня в закрытой части есть один вопрос, который я хотел обсудить. Выключите, пожалуйста [трансляцию]. Всех прошу на своих рабочих местах быть, — поручил Радий Хабиров.