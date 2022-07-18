Госдума разделилась в вопросе принятия поправок в закон о рекламе

Как передает iz.ru, против законопроекта высказались представители большинства фракций нижней палаты парламента. Один из них, член КПРФ Николай Арефьев, заявил, что закон разработан для обеспечения нацбезопасности, но при этом в стране еще не было зарегистрировано случая размещения на цифровых рекламных конструкциях информации, несущей угрозу безопасности страны.