«Атомайз» выпустил первый в России токен на палладий

Закон о цифровом финансовом активе начал действовать еще в прошлом году. Однако токенизационная платформа «Атомайз», основным инвестором которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина, выпустила первый в стране токен только после внесения поправок в Налоговый кодекс. По словам Потанина, появление индустриального токена говорит о вступлении экономики РФ в новый период — эпоху токенизации, передают newizv.ru.