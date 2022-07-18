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«Атомайз» выпустил первый в России токен на палладий

18 июля 10:01
Фото: pxhere.com
Компания «Атомайз Россия» и Росбанк выпустили первый в России цифровой финансовый актив (ЦФА). Это токен на палладий, включающий в себя право на денежное требование, эквивалентное рыночной стоимости палладия.

Закон о цифровом финансовом активе начал действовать еще в прошлом году. Однако токенизационная платформа «Атомайз», основным инвестором которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина, выпустила первый в стране токен только после внесения поправок в Налоговый кодекс. По словам Потанина, появление индустриального токена говорит о вступлении экономики РФ в новый период — эпоху токенизации, передают newizv.ru.

Отмечается, что первым эмитентом ЦФА выступило GPF Investments – российское дочернее подразделение международного фонда Global Palladium Fund с портфелем ценных металлов. Глава подразделения Владимир Пронский отметил, что в мире растет спрос на платиновые группы металлов, палладий в частности. Первыми же инвесторами на платформе стали Росбанк и брокер «Вектор Икс».

Руководитель «Атомайз Россия» Екатерина Фроловичева охарактеризовала блокчейн-платформу как уникальную, которая дает возможность первыми войти в реестр операторов информационной системы ЦФА. По ее словам, индустрия токенов изменит парадигму финансовых рынков в России.

В подготовке законодательной базы для ЦФА участвовали «Интеррос» и лично Владимир Потанин. Теперь платформа «Атомайз Россия» станет ключевым элементом цифровой экосистемы «Интерроса», в которую также войдут Росбанк, «Тинькофф» и «Рексофт».

ЦФА строится на платформе распределенного реестра (блокчейна), однако от криптовалют его отличает наличие конкретных обязанных лиц, которые должны выполнять требования, предусмотренные условиями выпуска ЦФА, отвечать за выпуск и обмен.

Технологию токенизации можно использовать для развития совершенно разных сфер: от недвижимости и банковского сектора до туризма и искусства. Так, Эрмитаж уже токенизировал несколько работ известных художников на маркетплейсе Binance.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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