Повышение качества городской среды в Бурятии стало темой форума в ДФО

Как отмечает эксперт в области развития городов, руководитель АНО «Центр развития территорий» Амурской области и модератор сессии Петр Стрелец, так как бюджеты больших городов, находящихся в европейской части РФ, и тех, что на Дальнем Востоке, сильно различаются, последние должны развиваться за счет других возможностей. Во-первых, нельзя отпускать в другие регионы местных жителей, а удерживать их в ДФО можно за счет поддержания в них любви к своей малой родине. Кроме того, они должны принимать участие в том, что касается городских решений, чтобы у них было чувство причастности к тому, что происходит в их городе. Должна быть выстроена обратная связь с населением, и не должны игнорироваться их просьбы и запросы. Люди должны оказаться ближе к принятию градостроительных решений. Если все это начнет работать, город станет восприниматься его жителями как свое место, где они имеют право голоса. Во-вторых, дальневосточные города должны обладать собственной идентичностью, уникальной структурой и архитектурой, узнаваемой городской средой. И даже если город располагает комфортной средой, именно благодаря уникальности и своему архитектурному языку дальневосточные города станут местом, где растет локальный патриотизм и куда едут новые жители.