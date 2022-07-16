На конференции изучили поддержку репродуктивного здоровья населения Хабаровского края

Она проинформировала об итогах исследований, свидетельствующих о том, что с возрастом у женщин репродуктивного возраста желание иметь трех и более детей нарастает. Установки на многодетность декларируют, по словам Михайловой, 37 процентов россиянок из возрастной категории от 18 до 45 лет. Идея многодетности в настоящее время весьма популярна, а следовательно, можно смело говорить о наличии потенциала демографического роста, констатировала официальный представитель ВЦИОМ.