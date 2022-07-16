Минстрой Башкирии повысил среднюю стоимость жилья почти на семь тысяч

Минстрой Башкирии поднял среднюю цену жилья почти на семь тысяч, а именно до 84 551 рубля за один квадратный метр. Документ об утверждении средней стоимости жилых помещений на третий квартал 2022 года с подписью главы министерства был опубликован на сайте правовой информации.