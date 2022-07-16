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Минстрой Башкирии повысил среднюю стоимость жилья почти на семь тысяч

16 июля 09:31
Фото: 1MI
Ранее Уфа заняла третью строчку в рейтинге городов-миллионников по росту цен на новостройки. Теперь среднерыночная стоимость жилья в Башкирии составляет 84 551 рубль за один квадратный метр.

Минстрой Башкирии поднял среднюю цену жилья почти на семь тысяч, а именно до 84 551 рубля за один квадратный метр. Документ об утверждении средней стоимости жилых помещений на третий квартал 2022 года с подписью главы министерства был опубликован на сайте правовой информации.

Отметим, что во втором квартале среднерыночная стоимость была меньше на 6,9 тысячи рублей или на 8,9%, а в сравнении с данным на начало 2022 года цена увеличилась на 11,9 тысячи рублей или на 16,5%.

Важно, что среднерыночная стоимость квадратного метра в жилых помещениях устанавливается министерством для расчета размера федеральных и республиканских субсидий на приобретение жилья гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Напомним, что Уфа заняла третье место среди городов-миллионников по росту цен на новостройки. В частности, с начала 2022 года средняя стоимость квартиры выросла с 4,94 миллиона рублей до 6,05 миллиона рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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