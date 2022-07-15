Закончилась конференция по развитию Дальнего Востока и Арктики, начавшаяся с Якутска

Первый замгендиректора по социальному развитию КРДВ Эльвира Нургалиева отметила, что на данный момент эффективная демографическая политика является вопросом безопасности Российской Федерации, которая должна стать одним из главных направлений в работе представителей органов государственной власти всех уровней. В начале текущего года Правительство Российской Федерации организовало проведение сессии «Как обеспечить рост населения на Дальнем Востоке», на которой были проработаны стратегические предложения, призванные ускорить развитие Дальневосточного федерального округа. В том числе это проекты, направленные на формирование условий для стимулирования рождаемости и увеличения продолжительности жизни, снижения уровня смертности, формирования устойчивого потока мигрантов в дальневосточные регионы.