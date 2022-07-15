В Башкирии специалиста Латышского центра оштрафовали на 25 тысяч за ЛГБТ-символику

В отношении нарушительницы составили административный протокол. Мировой судья судебного участка по Архангельскому району она признана виновной по ч.2 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Ей назначен штраф в размере 25 тысяч рублей. Отмечается, что приговор суда уже вступил в законную силу.