В АНО «Диалог» рассказали о важности получения обратной связи от граждан

В фокусе государства находится человек и его проблемы — в этом суть человекоцентричности. Об этом рассказал замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин. Об добавил, что перед компанией стоит цель по формированию новых стандартов работы с обращениями.