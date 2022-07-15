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Рэпера FACE* из Уфы оштрафовали за отсутствие маркировки на публикациях в соцсетях

15 июля 14:31
Фото: FACE/ VK
По решению Кировского районного суда музыкант будет обязан выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей

Признанного ранее иноагентом Рэпера FACE* из Уфы оштрафовали на десять тысяч рублей за публикацию постов в соцсетях без пометки о своём статусе иноагента. Об этом сообщает Кировский районный суд Уфы.

Сообщается, что музыкант публиковал в соцсетях посты, посвященные спецоперации на территории Украины. При этом, согласно закону о СМИ, публикации рэпера после внесения его в список иноагентов, должны сопровождаться соответствующими маркировками.

Штраф в размере десяти тысяч рублей был назначен музыканту сегодня.

*признан иноагентом на территории России

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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