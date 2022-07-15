На демографической конференции в ДФО обсудили привлекательность Сахалина

Все 11 регионов Дальнего Востока числятся территорией приоритетного заселения по госпрограмме содействия добровольному переселению россиян, которые живут за границей. Они могут рассчитывать на жилищные субсидии, подъемные выплаты и пособия при отсутствии работы. Люди имеют возможность бесплатно получить землю по программе «Дальневосточный гектар». Кроме того, граждане могут оформить льготный жилищный кредит под самый низкий процент в государстве по «Дальневосточной ипотеке» - до 2% годовых. Со старта госпрограммы в ДФО переехало более 60 000 россиян.