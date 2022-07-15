На демографической конференции в ДФО обсудили привлекательность Сахалина

По сообщению издания tia-ostrova.ru, делегаты затронули тему повышения привлекательности регионов Дальневосточного федерального округа, к примеру Сахалина, для переезда жителей страны.
Помимо этого, специалисты обсудили расширение мер поддержки по государственной программе по оказанию помощи добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей. Об этом пишет tia-ostrova.ru.
По словам модератора сессии, члена-корреспондента Российской академии наук, директора института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергея Рязанцева, в Российской Федерации мало госпрограмм, которые направлены на решение проблем демографии и пополнения трудовых резервов. Здесь надо выделить программу повышения трудовой мобильности, которая реализуется в стране последние семь лет. Соответствующая программа способствует переезду, обустройству и адаптации россиян.
В основе госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию лежат важнейшие демографический и социогуманитарный аспекты. Соответствующая программа реализуется уже 15 лет. Регионы Дальневосточного федерального округа включены в список приоритетных для заселения мест, пояснил Сергей Рязанцев.
Все 11 регионов Дальнего Востока числятся территорией приоритетного заселения по госпрограмме содействия добровольному переселению россиян, которые живут за границей. Они могут рассчитывать на жилищные субсидии, подъемные выплаты и пособия при отсутствии работы. Люди имеют возможность бесплатно получить землю по программе «Дальневосточный гектар». Кроме того, граждане могут оформить льготный жилищный кредит под самый низкий процент в государстве по «Дальневосточной ипотеке» - до 2% годовых. Со старта госпрограммы в ДФО переехало более 60 000 россиян.
О своем переезде из Казахстана в город Артем (Приморье) рассказал Дмитрий Паршин. Мужчина перебрался туда почти без денег. Средства пришлось брать в долг. На них переселенец приобрел товар, взял в аренду помещение и открыл свой маленький бизнес. Дмитрий успешно трудится уже второй год.
На Дальнем Востоке жить можно. Место отличное. Главное - поставить себе цель. Работа в регионе есть. Все желающие трудятся. Отказывать себе ни в чем не приходится. Нужно просто захотеть чего-то добиться в жизни, подытожил Паршин.