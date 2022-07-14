В Башкирии 120 собак и кошек выселят из нелегального приюта по решению суда

По решению суда, собственник помещения Павел Кузнецов и арендатор Альбина Долматова в течение трёх месяцев будут обязаны перевезти подопечных приюта в пункты временного размещения. При этом отмечается, что удовлетворена была только часть исковых требований. Так, исковые требования включали в себя признание незаконной деятельности по организации и содержанию приюта в жилом доме.