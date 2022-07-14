Сотрудницу Кадастровой палаты в Уфе обвиняют в «сливе» данных на 100 тысяч рублей

Заместительницу начальника межрайонного отдела обвиняют по статье получение взятки. По данным следствия женщина почти три года обогащалась путем продажи сведений из реестра, в том числе и те, которые находятся в ограниченном доступе. Сообщается, что всего за указанный период заместительница начальника межрайонного отдела получила чуть менее 100 тысяч рублей — 95,5 тысяч рублей. Руководителя фирмы, который припачивал за документы из ЕГРН уже судят, работницу Росреестра судить будут уже в скором времени. Хотя и вины своей она не признала.