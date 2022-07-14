Хабиров проводил еще один батальон добровольцев на боевое слаживание перед Донбассом

Второй добровольческий батальон имени уроженца Уфы героя России гвардии майора Александра Доставалова отправился на боевое слаживание из Уфы. Провожал добровольцев лично глава Башкирии Радий Хабиров, также как и первый батальон добровольцев имени генерала Минигали Шаймуратова батальон имени Доставалова сначала будет проходить определенную подготовку, после чего уже отправится на Украину.
Радий Хабиров в ходе торжественной церемонии отправки добровольцев отрапортовал о том, что уже более восьмиста «сынов Башкортостана» прошедших службу в армии отправляются «защищать Россию и братский Донбасс» с оружием в руках.
Второй батальон добровольцев сформировался существенно быстрее первого. О начале набора желающих участвовать в специальной военной операции стало известно 22 июня 2022 года. Инициатором его создания выступил председатель региональной общественной организации (РОО) «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан» Марат Адигамов.
Инициатор же первого добровольческого батальона имени генерала Шаймуратова председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов уже стал советником Радия Хабирова по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкирии. Известно и о том, что Камалетдинов и сам в скором времени намеревается отправится в зону боевых действий.