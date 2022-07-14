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Хабиров проводил еще один батальон добровольцев на боевое слаживание перед Донбассом

14 июля 10:47
Фото: соцсети Радия Хабирова
Второй батальон добровольцев имени Александра Доставалова из Башкирии отправился на боевое слаживание, сообщил Радий Хабиров в соцсетях 14 июля.

Второй добровольческий батальон имени уроженца Уфы героя России гвардии майора Александра Доставалова отправился на боевое слаживание из Уфы. Провожал добровольцев лично глава Башкирии Радий Хабиров, также как и первый батальон добровольцев имени генерала Минигали Шаймуратова батальон имени Доставалова сначала будет проходить определенную подготовку, после чего уже отправится на Украину.

Радий Хабиров в ходе торжественной церемонии отправки добровольцев отрапортовал о том, что уже более восьмиста «сынов Башкортостана» прошедших службу в армии отправляются «защищать Россию и братский Донбасс» с оружием в руках.

Второй батальон добровольцев сформировался существенно быстрее первого. О начале набора желающих участвовать в специальной военной операции стало известно 22 июня 2022 года. Инициатором его создания выступил председатель региональной общественной организации (РОО) «Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан» Марат Адигамов.

Инициатор же первого добровольческого батальона имени генерала Шаймуратова председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов уже стал советником Радия Хабирова по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкирии. Известно и о том, что Камалетдинов и сам в скором времени намеревается отправится в зону боевых действий.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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