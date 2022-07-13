Жара, пчелы и пещерный человек: как в Башкирии открывали музей «Шульган-Таш»

Сам комплекс не столь большой, но его экспозиция достаточно интересна обывателю, чтобы приехать за сотни километров. Комплекс позиционируется как не только развлекательный, но и научно-образовательный проект, но пока кажется, что вторая его функция не раскрыта. Экспозиция же получилась в стилистике научпопа — здесь так много интерактива и «зрелищности», которые так нравятся посетителям. Те, кто желает углубиться в тему, могут послушать мини-лекции специалистов. Правда, наушник на каждый инфоблок только один, и пока непонятно, как экскурсовод будет выходить из ситуации, если послушать лекцию захотят несколько человек одновременно. Поток туристов в музей, разумеется, будет — их продолжит привлекать сама пещера, для многих имеющая сакральное значение, местная природа, чистый воздух и сплавы.